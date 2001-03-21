Bruma'nın yerine 4 süper gençle temasa geçildi

27.5.2017 - 17:45

Galatasaray, Bruma’yı elinden çıkarırsa, 21 yaşındaki Lozano, 23’lük Younes ve Iturbe ile 25’lik Promes’ten birini kadrosuna katacak..

Galatasaray, Alman ekibi Leipzig ile Bruma için sıkı bir pazarlık içinde. İstanbul'daki pazarlıkta Leipzig yetkilileri 15 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 18'de ısrarcı.

ERGÜN HAZIR KITA
Sarı-kırmızılılar, istediği parayı alması halinde Bruma'yı verecek. Trnasferden sorumlu yönetici Cenk Ergün ise Bruma'nın alternatiflerini şimdiden belirledi. Buna göre Cimbom 4 isimle temasa geçecek. Bruma gibi genç yıldızları listesine ekleyen Aslan transferi de hızlı bir şekilde bitirmek istiyor. Galatasaray, Meksika'nın Pachuca takımında forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Hirving Lozano'yu kadrosunda istiyor. Sarı- kırımızılı ekibin listesinde Spartak Moskova'nın 25 yaşındaki yıldızı Quincy Promes, Ajax'ın Alman oyuncusu Amin Younes ve Romalı Juan Iturbe de var.

ITURBE KİRALIK
Bu 4 isimden Roma'lı Iturbe şu anda Torino'da kiralık. İtalyan kulübü, genç futbolcusunu G.Saray'a göndermeye sıcak bakıyor. (Takvim)

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