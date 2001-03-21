Bruma RB Leipzig'e transfer oldu

4.6.2017 - 17:02

Galatasaraylı futbolcu Bruma, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer oldu.

Son 2 haftadır Bruma'yı transfer etmek için girişimlerde bulunan RB Leipzig mutlu sona ulaştı. Portekizli futbolcunun 12,5 milyon Euro'ya Bundesliga ekibine transfer olduğu bildirildi. Anlaşmanın detayları ile ilgili sarı-kırmızılı kulübün açıklama yapması bekleniyor.

 RB Leipzig Sportif Direktörü Rangnick: “Dün Bruma ve Galatasaray ile görüştüm”

RB Leipzig Sportif Direktörü Rangnick, “Dün İstanbul'da Bruma ve kulübü Galatasaray ile görüştüm. Görüşmeler iyi geçti” dedi.

Almanya’nın RB Leipzig takımı, Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Bruma’nın transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübün sosyal medya hesabında yer alan konuşmada, Sportif Direktör Rangnick, Bruma’nın transferi için, “Dün İstanbul'da Bruma ve kulübü Galatasaray ile görüştüm. Görüşme iyi geçti. Bruma, normal bir oyuncudan çok daha hızlı" ifadelerini kullandı.

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