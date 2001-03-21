Buffon'un kâbusu Ronaldo

4.6.2017 - 00:38

Finalde attığı iki golle takımına kupayı getiren Cristiano Ronaldo, kariyerinde 600 gole ulaşması ve gol krallığını kazanmasının yanında rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon'un koruduğu kaleye attığı iki golle deneyimli kaleciye karşı gol sayısını 7'ye yükselten Portekizli yıldız, Buffon'a Devler Ligi'nde en çok gol atan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Thomas Müller, Diego Tristan ve Didier Drogba, Buffon'a Şampiyonlar Ligi'nde attıkları 6 golle bu alanda zirveyi elinde bulunduruyordu.

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