Bülent Korkmaz'dan kaza haberi yalanlaması

4.6.2017 - 12:43

Galatasaray'ın ve milli takımın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, bazı yayın organlarında çıkan "Suriyeli çocuğa çarptı" haberlerini sert bir dille yalanladı.

Eski milli oyuncu, konuyla ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, olayın tamamen yalan olduğunu söyledi. Korkmaz, Florya'daki evine giderken, bir alışveriş merkezinin önündeki kazayı görüp, yardım etmek için aracından indiğini belirterek, "Evime giderken yolda kazayı gördüm. Yardım etmek için aracımdan inip olay yerine gittim. İnsanlık görevimi yerine getirirken böyle çirkin bir iftirayla karşı karşıya kalmak beni derinden üzdü. Haber yapan arkadaşlar böyle konularda daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Umarım haber yapan arkadaşlar hatalarını düzeltirler. Hangi çağdayız? Bir telefon açıp, işin doğrusunu benden de öğrenebilirlerdi. Ama başka tarafına kaçıp gerçekle alakası olmayan haber yapmışlar" diyerek tepkisini dile getirdi. 
 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret