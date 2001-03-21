Burak Yılmaz'dan flaş karar! Arda Turan'ın ardından...

Makedonya maçının ardından gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve tepki gösteren Arda Turan, Takım uçağında imza attığı olayın ardından Milli formayı bir daha giymeyeceğini açıklamıştı. TÜRKİYE A Milli Takım forması ile çıktığı 49 maçta tam 22 gole imza atan Burak Yılmaz da, yaşananların ardından flaş bir karar verdi...

Makedonya maçının ardından gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve tepki gösteren Arda Turan, Takım uçağında imza attığı olayın ardından Milli formayı bir daha giymeyeceğini açıklamıştı.

Düzenlediği basın toplantısında kaptan Arda Turan'ın, Ay Yıldızlı formayı bıraktığını açıklaması, Slovenya'daki kampta şok etkisi yarattı. Çünkü en yakın arkadaşları dahi Arda'nın böyle bir karar alacağını beklemiyordu. En yakın dostu Burak Yılmaz dahi...

Ve basın toplantısının Arda Turan'ın bu kararı, Burak Yılmaz'ı ve arkadaşlarını hem şok hem de demoralize etti. Bu karar sonrasında Arda Turan, Slovenya'da takım otelinden ayrılmadan önce arkadaşları ile bir araya geldi.

İşte o toplantıda Burak Yılmaz sürpriz bir çıkış yaptı. Duygusal yoğunlukla birlikte Burak Yılmaz, "Bende bırakacağım. Sen böyle bir karar aldıysan ben de Milli Takımı bırakıyorum" dedi...

Ancak Arda Turan, buna engel olur ve Burak ile konuşur. Arda, yakın dostu olan Burak'a, " Hayır, benim yaşadığım konu ayrı ve beni bağlar. Bu milli dava ve milli forma. Senden dostun olarak rica ediyorum asla böyle bir şey yapma" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz da duygusal yoğunlukla yaptığı bu çıkışın ardından Arda ile konuştuktan sonra " Haklısın" diyerek bu kararından vazgeçer.