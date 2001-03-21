Burak Yılmaz, Tuncay'ı geçti

Burak Yılmaz, Tuncay'ı geçti
12.6.2017 - 00:53

Kariyerindeki 50. milli maçına Kosova karşısında çıkan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada ağları havalandırarak A Milli Takım tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu konumuna yükseldi.

Faal futbolcular arasında milli takımda 22 golle en skorer oyuncu olan Burak Yılmaz'ın, Kosova maçı öncesinde Tuncay Şanlı ile aynı sayıda golü bulunuyordu.

İşkodra'da oynanan maçta Kosova karşısında 60. dakikada skoru 3-1'e getiren golü atan deneyimli futbolcu, Tuncay'ı geride bırakarak, milli takımın en golcü 2. ismi oldu.

.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret