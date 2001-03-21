Burak Yılmaz, Tuncay'ı geçti

Kariyerindeki 50. milli maçına Kosova karşısında çıkan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada ağları havalandırarak A Milli Takım tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu konumuna yükseldi.

Faal futbolcular arasında milli takımda 22 golle en skorer oyuncu olan Burak Yılmaz'ın, Kosova maçı öncesinde Tuncay Şanlı ile aynı sayıda golü bulunuyordu.

İşkodra'da oynanan maçta Kosova karşısında 60. dakikada skoru 3-1'e getiren golü atan deneyimli futbolcu, Tuncay'ı geride bırakarak, milli takımın en golcü 2. ismi oldu.

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