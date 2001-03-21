Bursaspor ağlaya ağlaya düşmekten kurtuldu

Trabzonspor Bursaspor kaçında büyük dram vardı. Özellikle maçın son 5 dakikası Bursaspor için bitmek bilmedi. bazı futbolcular maç sırasında ağlayarak sürenin bitmesini beklerken, tribündeki seyirciler ve yönetim gözyaşıyla maç izledi. Maç bitiminde ise gözyaş sel oldu..

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek mucizeye izin vermedi. Spor Toto Süper Lig'den düşen 3. takım Çaykur Rizespor oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ve Gaziantepspor'un ardından lige veda edecek son takım Karadeniz'de oynanan 2 maçla belli oldu!

Son haftaya 35 puanla 15. basamakta giren Bursaspor deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Timsahlar, Medical Park Stadı'ndaki maçta bordo-mavilileri Jorquera ve Batalla'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek ligde Süper Lig'de kaldı.

Aynı saatte başlayan maçta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ancak bu sonuç ligde kalmak için Hikmet Karaman'ın ekibine yeterli olmadı. 34. haftaya Bursaspor'un 2 puan gerisinde 16. basamakta giren Çaykur Rizespor, son haftada Alanyaspor'u tek golle yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e düştü.

ÇAYKUR RİZESPOR 45. DAKİKADA PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Lige tutunma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, ligin formda takımı Aytemiz Alanyaspor karşısında devrenin bitimine saniyeler kala Süleyman Koç'un penaltıdan attığı golle devreye 1-0 önde girdi.

TİMSAH TRABZON'DA YENİK DURUMA DÜŞTÜ!

Rize'den gelen gol haberiyle demoralize olan Bursaspor, 56. dakikada Hugo Rodallega'nın golüyle Trabzonspor karşısında yenik duruma düştü. Sol taraftan etkili gelen Castillo ceza sahasına hareketlendi yerden pasını çıkardı, Hugo Rodallega bordo-mavilileri 1-0 öne geçiren golü attı.

JORQUERA GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLATTI

Yeşil-beyazlıları yeniden umutlandıran gol 61. dakikada Cristobal Jorquera'dan geldi. Batalla'nın pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Şili'li oyuncu topu ağlara göndererek skoru eşitledi.

BATALLA MÜJDEYİ VERDİ

İlk golün asistini yapan Bursaspor'un kaptanı Pablo Martin Batalla, 69. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Bogdan Stancu'nun ceza sahasına yerden kestiği topta sert vuruşla kaleci Esteban'ı avlayan Bursaspor'un kaptanı, yeşil beyazlıları kabustan uyandıran isim oldu. 2010'daki şampiyonlukta büyük payı olan Batalla, 7 yıl sonra sezonun en kritik maçında sahneye çıkarak takımını ligde tutan golü atan isim oldu!

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursaspor Trabzon deplasmanından 2-1 galip ayrıldı ve sezonu 38 puanla 16. sırada tamamlayarak ligde kalan takım oldu.

Çaykur Rizespor ise ligi 36 puanla 16. sırada tamamladı ve Gaziantepspor'la Adanaspor'un ardından lige veda eden 3. ve son takım oldu.

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Süper Lig'de kim düştü?



Süper Lig'de son haftaya 2 puan önde giren Bursaspor zorlu deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 ile geçti. Çaykur Rizespor'da Alanyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçlara göre Çaykur Rizespor Süper Lig'de küme düştü.