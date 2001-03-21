Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye çalım

Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 4 yıllık imza...

Bursaspor, Fenerbahçe'nin de istediği, Feyenoord forması giyen 18 yaşındaki Ozan Can Kökçü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda doğumlu 18 yaşındaki gurbetçi genç yetenek Ozan Can Kökcü ile Bursaspor ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Ozan Can kendisini Bursasporlu yapan imzayı, Özlüce Tesisleri'nde attı.

ALİ ADEMOĞLU: ‘’BURSASPOR’A ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

İkinci başkanımız Ali Ademoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada scout ekibinin uzun süredir takip ettiği gelecek vaat eden yetenekli bir oyuncuyu Bursaspor’a kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

İkinci Başkanımız Ali Ademoğlu imza töreninde şu açıklamayı yaptı; “Bizim için çok güzel bir gün. Önce Yeşil Bursa A.Ş., Batman Petrolspor’u 2-0 yenerek 3 puan aldı. Scout ekibimiz tarafından uzun süredir takip edilen ve birçok önde gelen kulübün peşinde koştuğu Ozan Can ile beraberiz. Ozan 1998 doğumlu ve Hollanda’da yetişmiş genç bir arkadaşımız. Feyenoord altyapısında oynuyordu. Dün de Azerbaycan Ümit Milli takımı ile Ümit Milli takımımıza karşı oynadı. Hem kabiliyet hem de prosedür olarak inşallah A Milli takımda forma giyebilecek durumda. Scout ekiplerimizin büyük çalışması neticesinde Ozan Can ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Sözleşmesi 1 Temmuz 2017 tarihi ile geçerli olacak. Birçok kulüp belki şuan bize karşı kızabilir ama önemli bir iş yapıldı. Bursaspor’a önemli bir oyuncunun kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”