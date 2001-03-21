Bursaspor, Prosinecki defterini kapattı

Bursaspor, Prosinecki defterini kapattı
13.6.2017 - 22:33

Bursaspor’un bir süredir görüşme halinde olduğu Teknik Direktör Prosinecki için Azerbaycan Federasyonu’ndan onay çıkmadığı öğrenildi.

Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör arayışlarını sürdürürken, geçen sezon ortasında da gündeme gelen Hırvat teknik adam Robert Prosinecki’ye yeniden teklif göndermişti. Azerbaycan Milli Takımı’nı çalıştıran deneyimli teknik adam, yıl sonunda sona erecek olan sözleşmesini sonlandırmak için bugün federasyon yetkilileri ile bir araya geldi. Uzun süren görüşmelerin ardından Azerbaycan Federasyonu’nun Prosinecki’nin Aralık ayında sona erecek olan kontratını feshetmeyi kabul etmediği bildirildi. Prosinecki defterini kapatan yeşil-beyazlı idarecilerin listedeki diğer isimlere yöneldiği öğrenildi.

Mesut Alan

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