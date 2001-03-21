Bursaspor'u son maçına o hazırlayacak

Bursaspor yönetimi, yeşil beyazlı takımının pazar günü aldığı Gençlerbirliği yenilgisi nedeniyle Trabzonspor deplasmanına erken gidilmesini kararlaştırdı.

Aldığı mağlubiyetler ile bir anda küme düşme hattına giren Bursaspor yönetimi, küme düşme tehlikesi üzerine dün gece toplandı. Özlüce Tesisleri’nde bir araya gelen yönetim, teknik sorumlu Adnan Örnek’in istifasını kabul etti.

Yönetim Kurulunun sabaha kadar devam eden toplantısında, yöneticiler yeni teknik direktör aramak yerine kulübün bünyesinde yer alan Tunahan Akdoğan’la Trabzonspor maçına hazırlanılması kararı aldı

Yönetim kurulu toplantısında ayrıca futbolcuların maça şehirden uzak kalıp Karadeniz iklimine alışmaları için karşılaşmadan 3-4 gün önce Trabzon’a yakın bir ilde kamp yapılması ve maça burada hazırlanılmasını kararlaştırdı.

ANTREMANA BAŞLADILAR

Bursaspor kader maçına çıkacağı Trabzonspor hazırlıklarını bugün futbolculara izin vermeden başladı. Yeşil beyazlı futbolcular hazırlıklarını bu akşam saat 18.00’de kulüpte toplanıp 19.00’da idmana çıkarak sürdürecek. Takımın başında Adnan Örnek’in yerine görevlendirilen Tunahan Akdoğan’ın olması bekleniyor.

KÜME DÜŞERSE DÜŞEN İLK ŞAMPİYON OLACAK

Bursaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sıkı tutarken yeşil beyazlı kulübün küme düşmesi halinde, Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğu yakaladıktan sonra düşen ilk takım olma özelliğini alacak. Tunahan Akdoğan ile yöneticilerin futbolcular ile hafta içersinde bir araya gelip böyle bir gerçeğin yaşanmasında yer almamaları için kendilerini uyaracağı belirtildi.

AVRUPA’YA OYNARKEN KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Ligin ilk yarısını aldığı 27 puan ile 7’nci sırada tamamlayan Bursaspor, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala küme düşmemek için mücadele veriyor. Bursasporda Başkan Ali Ay, yeni sezon için kadroyu Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlunun istediğine göre maliyeti düşük oyuncuları alarak kurdu, maliyeti yüksek olan oyuncular ile yollarını ayırdı.

Yönetim, ilk yarıyı üst sıralarda tamamlaması nedeniyle ara transfer döneminde takıma ihtiyaç duyulan stoper, orta alan ve santrfor almadı. Bursaspor ikinci yarıda oynadığı 17 karşılaşmada sadece Kardemir Karabükspor ile Gaziantepspor’u yenerken Fenerbahçe ile Osmanlıspor ile berabere kaldı. Böylece yeşil beyazlı ekip sezonun son haftasında küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

DÜŞTÜĞÜ YIL DA RİZE İLE ÇEKİŞMİŞTİ

Bursaspor, ligde ilk kez düştüğü 2003-2004 Sezonunda,Çaykur Rizespor ile çekişmişti. Karadeniz ekibi son maçında kendi sahasında Beşiktaşı 1-0 yenerek ligde kalırken, siyah beyazlı kulübün bu karşılaşmada Sergen Yalçın’ı oynatmaması her iki kulüp arasında halen devam eden gerginliğe yol açmıştı.