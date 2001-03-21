Caner Erkin 153 gün sonra formasına kavuştu

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile hazırlık maçında karşılaştı.

Siyah-beyazlılarda, Çin ekibi Hebei China Fortune'dan devre arasında kiralanan Ersan Adem Gülümve sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Caner Erkin ilk 11'de forma giydi.

Ersan yeniden Dolmabahçe'de

Geçen sezonun devre arasında Çin'in Hebei China Fortune ekibine transfer olan Ersan Adem Gülüm, 13 ay sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giydi.

Bu sezonun devre arasında kiralık olarak siyah-beyazlı takıma dönen tecrübeli stoper, teknik direktörŞenol Güneş tarafından Astra Giurgiu maçında görevlendirildi.

Caner Erkin 153 gün sonra

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 79. dakikasında aşil tendonu kopan Caner Erkin, 153 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.

23 Ekim 2016 tarihinden beri futboldan uzak kalan tecrübeli oyuncu, yaklaşık 5 aylık aranın ardından Astra Giurgiu maçıyla sahalara döndü.

Demba Ba tedbir amaçlı oynatılmadı

Beşiktaş'ın devre arasında Shanghai Shenhua takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba'nın belinde hissettiği ağrı maçta oynamasını engelledi.

Senegalli forvet, teknik direktör Şenol Güneş tarafından tedbir amaçlı olarak Astra Giurgiu karşısında oynatılmadı.