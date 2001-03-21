Caner Erkin sakatlandı

Sol üst adelesinde yırtık tespit edilen Beşiktaş'lı Caner Erkin, 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Siyah-Beyazlılar'da uzun sakatlık döneminden sonra yeniden takımla çalışmalara başlayan Caner Erkin'den gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Sol üst ön adalesinde yırtık oluşan 28 yaşındaki futbolcu, 10 gün formasından uzak kalacak.

23 Ekim'de oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan Caner Erkin, 3 ay formasından uzak kalmasının ardından kısa süre önce takımla çalışmalara başlamış ve hafta sonu oynanan Astra Giurgiu ve dün oynanan Ümraniyespor karşılaşmalarında formasına kavuşmuştu.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK!

Bu üzücü sakatlık haberi sonrası Caner Erkin, bu hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği ve gelecek hafta ki Trabzonspor mücadelelerinde forma giyemeyecek.