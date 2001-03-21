Çaykur Rizespor yendi düştü

Çaykur Rizespor-Alanyaspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında Alanyaspor'u 1-0 yendi ancak bu Karadeniz ekibinin ligde kalmasına yetmedi ve gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele verecek.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında Alanyaspor'u 1-0 yendi ancak bu Karadeniz ekibinin ligde kalmasına yetmedi ve gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele verecek. Karşılaşmanın sonunda yeşil mavili taraftarlar, yönetim ve teknik heyet Trabzonspor aleyhinde tezahüratlarda bulundu.



Maçtan dakikalar;



2'nci dakikada Efecan'ın ceza yayı önünden şutunda top üstten auta çıktı.

3'üncü dakikada Süleyman'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladığı topu karambolde önünde bulan Robin'in vuruşunda top üst direkten döndü.

23'üncü dakikada Emre Akbaba'nın pasında altı pas çizgisi sağında topu önüne alan Efecan'ın vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çıkardı.

31'inci dakikada Petrucci'den aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahasına yönelen Oğulcan'ın şutunda top üst ağlarda kaldı.

38'inci dakikada Efecan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda topu kaleci Gökhan kontrol etti.

45'inci dakikada Çaykur Rizespor atağında Birol ceza sahasında Kweuke'yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Süleyman'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

57'inci dakikada Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Taha'nnın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

80'inci dakikada sağ kanatta Efecan'ın şutunda topa kaleci Gökhan sahip oldu.

82'inci dakikada Emre Akbaba'nın sol çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

86'ıncı dakikada Jantscher'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladığı topu Kweuke kafayla kaleye gönderdi. Top yandan auta çıktı.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Volkan Narinç (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx)- Oğulcan (xxx), Saadane (xxx), Robin (xx), Orhan (xxx), Recep (xx) (Dk.85 Ali Faez), Petrucci (xx), Edomwonyi (x) (Dk.64 Jantscher xx), Oğuzhan (xx), Süleyman (xx) (Dk.77 Nosa xx), Kweuke (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (x)- Gassama (x), Omeruo (x) (Dk.46 Taha x), Birol (x), Nsakala (x), Efecan (xx), Sackey (x), Emre Nefiz (x) (Dk.74 Guerrıer x), Emre Akbaba (xx), Berkan (x) (Dk.73 Cenk x), Candeas (x)

GOL: Dk.45 (penaltı) Süleyman (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Robin, Edomwonyi (Çaykur Rizespor)

