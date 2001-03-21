Cenk Ergün: "RB Leipzig'in Bruma'ya ilgisi var"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "RB Leipzig dahil olmak üzere başka kulüplerin de Bruma'ya ilgisi var" dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcu Bruma hakkında çıkan transfer dedikoduları hakkında Cenk Ergün açıklamalarda bulundu.

Ergün, Bruma'ya başka kulüplerin ilgisinin olduğunu söyleyerek, "Leipzig dahil olmak üzere başka kulüplerin de ilgisi var Bruma'yla. Bugün öyle bir görüşme olmadı. Bruma'nın da ilgilerden bilgisi ve haberi de var. Şu anda bir seviyeye gelmiş görüşme yok. Biz oyuncumuzu satmak istemediğimiz için belirlediğimiz bir bonservis ücreti de yok" diye konuştu.

Gomis ile Galatasaray'ın görüşme yapıp yapmadığıyla alakalı soruya Cenk Ergün, "İsimlerden bağımsız görüştüğümüz oyuncular var. İşler gerçekleşene kadar olan ya da olmayan ile ilgili ben bir yorum yapmayayım. Olduğu zaman seve seve konuşuruz" açıklamasını yaptı.

Öncelikli pozisyon belirlemediklerini söyleyen başarılı futbol adamı, "Forvette de eksiğimiz var. Zaten pozisyon olacak oyuncu eksiğimiz var. Sezon sonunda da Podolski aramızdan ayrılıyor. Matematiksel olarak da bir eksiğimiz var" dedi.

Hakan Balta'nın sözleşmesinin bittiğine değinen Ergün, "Chedjou'nun sözleşmesi bitiyor ve kendisiyle bir konuşmamız olmadı. Tabi ki doğal hakkı istediği kulüple görüşebilir. Son maçlar belli olsun net şekilde konuşabiliriz" diye konuştu.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu