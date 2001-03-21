Çeyrek finale ilk adım Fenerbahçe'den

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş maçı, İstanbul'da 31 Mart Cuma günü Metro Enerji Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak.
Halkbank: 2 - Fenerbahçe: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Salim Bektaş
Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Grigoreva, Tutku Burcu Yüzgenç, Salas, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Pelin Ilgın, Eylül Akarçeşme, Hande Naz Şimşek)
Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Tomkom, Pereira, Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Balkestein (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Bahar Toksoy Guidetti, Ergül Avcı)
Setler: 27-25, 15-25, 26-24, 25-27, 6-15
Süre: 153 dakika (37, 31, 35, 36, 14)