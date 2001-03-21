Chedjou ayrılığı açıkladı

21.3.2017 - 16:30

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Aurelien Chedjou, Fransa'da katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Adı devre arası transfer döneminde Marsilya ile anılan Kamerunlu oyuncu, İngiltere'den görüştüğü iki kulübün adını verdi.

Devre arası transfer döneminde Marsilya'dan bir teklif alıp almadığı sorulan Aurelien Chedjou gülerek ''Fransız kulüpleriyle bağlantı kurmadım. İngiliz kulüpleriyle, Southampton ve Swansea ile bir görüşme oldu. Şu ana kadar bir gelişme yok. Buradaki (Galatasaray) maceram Haziran ayında sona erecek. Daha sonra başka yerlerde yeni maceralar yaşamayı umuyorum'' şeklinde konuştu.

Galatasaray, Chedjou'yu 2013 yılında Lille'den 6.3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Kamerunlu oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 19 resmi maçta forma giydi. Chedjou'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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