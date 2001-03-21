Chedjou Başakşehir'de

31.5.2017 - 14:14

Galatasaray'ın Kamerunlu stoperi Aurelien Chedjou Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

Bir süredir Chedjou ile ilgilenen Başakşehir, tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ABDULLAH AVCİ İLE GÖRÜŞTÜ

NTV Spor'un haberine göre, sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Aurelien Chedjou, geçtiğimiz günlerde Başakşehir tesislerine giderek kulüp yetkilileri ve teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.

Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Chedjou, sözleşmesindeki detaylar görüşüldükten sonra resmen imzayı atacak.

Kamerunlu oyuncu, bu sezon 15 lig, 4 kupa maçında şans buldu. Sezon içinde zaman zaman yönetim ile sıkıntılar yaşayan Chedjou, Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı karttan sonra bir süre kadro dışı kalmıştı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret