Chedjou, Galatasaray’a veda etti

3.6.2017 - 17:54

Galatasaray’ın sözleşmesi biten Kamerunlu futbolcusu Aurelien Chedjou, sarı-kırmızılılara veda etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“31 Mayıs 2013 tarihinde Galatasaray ile tanışan ve 4 sezon Galatasaray forması terleten Aurelien Chedjou, sezonun bitimiyle birlikte Galatasaray'a veda etti. 2013 Süper Kupa finalinde kadroda bulunmayan Chedjou, 2015 ve 2016'da Türkiye Kupası ve Süper Kupa, 2014-15 sezonunda ise şampiyonluk kupası kaldırdı. Aurelien Chedjou'ya teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında başarılar diliyoruz.”

"Bu yoldan gitmek zorunda olduğum için üzgünüm"

Chedjou da sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar ile kazandığı kupaların fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi:

“Teşekkür etmek basit ama bu kalbimizdekileri ifade etmiyor. Galatasaray ailesi, yöneticileri ve taraftarların desteğine minnettarız. Çok güzel bir dört yıl oldu, çok güzel zamanlarımız geçti. Dostlarımıza ve en önemlisi Galatasaray'ı destekleyen herkese bu dört yılımızı kolay ve pürüzsüz kıldıkları için çok teşekkür ederiz. Sizi kalbimizin en derinliklerinden seviyoruz; sizi gerçekten seviyoruz. Bir gün Cimbom, her zaman Cimbom. Galatasaray’a tüm branşlarda daha çok galibiyet, daha çok şampiyonluk diliyorum. Bu yoldan gitmek zorunda olduğum için üzgünüm, ancak gelecekte hizmet etmeyi umuyorum" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort

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