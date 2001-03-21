Chelsea'de ilk hedef Alexis Sanchez

Premier Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Chelsea'de gelecek sezonun planları şimdiden yapılıyor.

Chelsea'deki ilk sezonunda şampiyonluğa çok yaklaşan Antonio Conte, Londra ekibinin yöneticileriyle yaptığı görüşmede hem uzatılacak sözleşmesinin şartlarını, hem de gelecek sezon takımda görmek istediği yeni isimleri paylaştı.

Guardian'ın haberine göre; İtalyan teknik adamın yönetime sunduğu listende öncelik Arsenal'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez ve sol bek takviyesi.

Rakipler PSG, Juventus ve Inter

Londra'daki üçüncü sezonunda menajer Arsene Wenger ile sorunlar yaşayan ve 15 ay sonra bitecek sözleşmesinin uzatılması için Arsenal'den yüksek miktarda zam isteyen 28 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki yaz kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Arsenal'de haftalık 130 bin sterlin kazanan ve yeni sözleşme için bu rakamın 250 bin sterline yükseltilmesini isteyen Alexis Sanchez'in transferinde Chelsea'nin rakipleri PSG, Juventus ve Inter olacak.

Oyuncunun menajeri Fernando Felicevich, Chelsea'nin ilgisinden haberdar olmalarına rağmen resmi bir teklif almadıklarını söyledi. Arsene Wenger ise Sanchez'e yeni sözleşme için teklif yaptıklarını ve Şilili forvetin cevabını beklediklerini ifade etti.

Cole'dan sonra ilk

Chelsea'nin hayli ses getirecek transferi sonlandırması halinde Alexis Sanchez, 2006 yılında Arsenal'den Chelsea'ye transfer olan Ashley Cole'dan sonra bunu gerçekleştiren ilk isim olacak.

Sol bek adayları Alaba ve Alex Sandro

Conte'nin sol bek transferi için yönetime sunduğu isimler Bayern Münih'ten David Alaba ve Juventus'tan Alex Sandro.

Sezon sonunda Diego Costa'nın ayrılması durumunda Everton'dan Romelu Lukaku ve Real Madrid'den Alex Morata, Mavilerin ilk hedefi olacak.