Chelsea şampiyonluğu kutlamayacak.

25.5.2017 - 00:35

Chelsea Kulübü, İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen terör saldırı nedeniyle şampiyonluk kutlamalarını iptal etti..

Chelsea kulübünden yapılan açıklamada, Manchester kentinde meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sebebiyle İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kutlamanın uygun olmayacağı belirtildi.

Kulüp, bu yüzden 28 Mayıs Pazar günü Londra'da gerçekleştirilmesi planlanan zafer turunun iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, mevcut koşullarda Londra sokaklarında yapılacak biletsiz bir organizasyonun risk oluşturabileceği aktarılarak taraftarların bu kararı anlayışla karşılamasının beklendiği ifade edildi.

Ayrıca Chelseali futbolcuların, terör saldırısında hayatını kaybedenler için 27 Mayıs Cumartesi günü Arsenal ile oynanacak Federasyonu Kupası finalinde sahaya siyah bantla çıkacağı belirtildi..

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