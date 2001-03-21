Chelsea serisini 87'deki golle sürdürdü

19.3.2017 - 00:12

İngiltere Premier League'de 28. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Stoke City'yi 2-1 mağlup etti.

Premier League'in rahat lideri Chelsea, Stoke City deplasmanından rahat çıkardığı 3 puanla dönüyor. Conte'nin öğrencileri, 1 maçı fazla şekilde en yakın rakibinin 13 puan önünde zirvenin keyfini sürüyor.

Karşılaşmada ilk gol 13. dakikada geldi. Chelsea'nin Brezilyalı oyuncusu Willian, ceza sahasının sol çizgisinin dışından, çok dar bir açıdan kullandığı frikikte çok şık bir golle takımını öne geçirdi. 38'de penaltı noktasından Jonathan Walters skora dengeyi getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Chelsea oyun üstünlüğünü ele geçirirken, gol ise ancak 87'de geldi. Kullanılan köşe vuruşunda Stoke City defansının uzaklaştıramadığı topu tamamlayan Gary Cahill, maçın skorunu belirledi: 1-2

Bu sonuçla Chelsea puanını 69'a çıkarırken, Stoke City ise 36 puanla 9. sırada kaldı.

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