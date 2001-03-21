DAÇKA, CSKA'ya boyun eğdi

THY Euroleague'de play-off çabası veren Darüşşafaka Doğuş, konuk olduğu CSKA Moskova'yı savunamayınca parkeden 95-85 yenik ayrıldı.

Turkish Airlines Euroleague 27. haftasında temsilcilerimizden Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaştı.

Rusya'daki ilk çeyreği 24-19 geride kapatan Daçka, devreye de 47-35 yenik girdi. Üçüncü çeyrekte farkı kapatmak adına hareketlenen Daçka, Wanamaker ve Furkan Aldemir ile sayılar bulurken savunmada CSKA'yı durduramayınca final periyoduna 68-62 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. Son on dakikaya iyi başlayan taraf CSKA Moskova oldu. Boyalı alandan oynanan ikili oyunların yanına dış atışları da ekleyen son şampiyon, Daçka'nın skora ortak olmasına izin vermedi. Teodosic'in sorumluluk aldığı çeyrek temsilcimiz rakibine karşılık veremeyince CSKA maçı 95-85 kazandı.

Teodosic 20 sayı - 9 asist, De Colo 17 sayı - 8 asist, Kyle Hines 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Daçka'da ise Wilbekin 26, Clyburn 13 sayı, Furkan Aldemir 10 sayı - 10 ribaunt ile mücadele etti.

Darüşşafaka Doğuş, 24 Mart Cuma günü Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Christos Christodoulou xx, Milivoje Jovcic xx, Benjamin Jimenez xx

CSKA Moskova: Hines xxx 17, De Colo xxx 17, Teodosic xxxx 20, Kurbanov xx 2, Fridzon xx 7, Higgins xx 6, Kyryapa xx 8, Augustine xx 8, Jackson xx 2, Vorontsevich xx 8, Antonov xx, Freeland xx

Başantrenör: Dimitrios Itoudis