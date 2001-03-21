Daçka'dan dev play-of hamlesi

31.3.2017 - 00:10

Turkish Airlines Eruoleague'in 29. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Almanya ekibi Brose Bamberg'i normal süresi 84-84 biten maçta 99-97 mağlup etti.

Brose Arena Salonu'ndan oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, ilk periyotu 22-14 önde tamamlarken, soyunma odasına da 40-29 üstün girdi. 3. periyotta da Brose Bamberg'in 58-55 üstünlüğü ile geçilirken, son periyotta Darüşşafaka Doğuş, oyuna ortak oldu ve mücadelenin normal süresi 84-84 sonuçlandı. Uzatma periyotunda rakibine karşı daha etkili bir oyun sergileyen Daçka, salondan 99-97 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Darüşşafaka 15. galibiyetini elde ederken, Brose Bamberg ise 19. mağlubiyetini aldı.

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