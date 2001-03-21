Darüşşafaka Doğuş yarı finalde

Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final 2. maçında Banvit'i 70-74 mağlupederek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı.

Banvit’in maça başlayan beşi Theodore, Chappell, Muric, Orelik ve Vidmar’dan oluştu. Konuk Darüşşafaka Doğuş ise sahaya Wilbekin, Wanamaker, Clyburn. Harangody ve Zizic ilk beşiyle çıktı. Ev sahibi maça çok iyi başladı ve çaldığı toplar sonrası bulduğu sayılarla 8-2 öne geçti ve 4. dakikada Daçka’ya molayı aldırdı. Vidmar’ın sayılarına Daçka’da Harangody’yle karşılık verdi ve ilk çeyreği Banvit 18-13 önde kapadı.

Daçka ikinci çeyrekte 3.5 dakika boyunca rakibine sayı vermedi ve Wilbekin’in turnikesiyle skoru eşitledi. (18-18) Hücumda yüzdelerin çok düştüğü bu çeyrekte Banvit’te devreye Theodore girdi ve hem sayıları hem asistleriyle takımını tekrar öne geçirdi. Kulig de beş sayılık katkıyla ona eşlik edince Banvit dokuz sayılık bir fark yakaladı. (36-27) Wanamaker’ın serbest atışlarından sonra Theodore’un süre biterken üçlüğü devre sonunda farkı 10 sayıya çıkardı. (39-29)

İkinci yarıya Banvit dış şutlarla Darüşşafaka Doğuş ise Zizic’i boyalı alanda daha iyi kullanarak başladı ve 26. dakikadaki TV molasına Banvit 10 sayı farkla önde girdi. Banvit 27. dakikada önce Thedore ve Vidmar’la iki basket bulup maçtaki en büyük farkı yakaladı. (51-37) Ancak Banvit’i top kayıplarına zorlayan Darüşşafaka Doğuş üst üste hızlı hücumlar buldu ve özellikle de Clyburn sayılarıyla farkı kapattı. Furkan Aldemir’in son saniye smacıyla çeyrek sonunda fark iki sayıya indi. (55-53)

Son çeyreğe Birkan’ın basketiyle giren Daçka skoru 55-55’te eşitledi ve hemen ardından da Harangody’nin üçlüğüyle de ilk dakikadan beri ilk kez öne geçti. (55-58) Bu dakikadan sonra Daçka’da devreye Wanamaker girdi. Hem çembere giden hem dış şutlar bulan Amerikalı oyun kurucu 37. dakikada takımını 64-69 öne geçirdi. Daçka son dakikaya 68-72 önde girdi. 11 saniye kala Furkan farkı yeniden dört sayıya indirdi. Önce Wanamaker, sonra da Orelik serbest atışları kaçırınca Darüşşafaka Doğuş sahadan 70-74 galip ayrıldı.