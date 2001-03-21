Demba Ba iki golle döndü

Beşiktaş - Ümraniyespor maç sonucu: 2-1

Beşiktaş lige verilen arada TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-Beyazlı ekip yedeklerden oluşan bir kadro ile mücadele ediyor. Beşiktaş, Babel'in 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, Ümraniyespor Oto ile eşitliği sağladı.Tolgay 62. dakikada skoru 2-1 yaptı. Mücadele 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Milli maç arasında Beşiktaş, hazırlık maçında Ümraniyespor ile Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaştı.



Beşiktaş-Ümraniyespor maçı 11'leri

Beşiktaş: Tolga - Beck, Rhodolfo, Atınç, Ersan - Gökhan inler, Tolgay - Aras, Talisca, Babel - Ömer



Ümraniyespor: Metin, Oğuz, Erol, Mustafa, Mücahit, Salifu, bahadır Özkan, Bahadır Taşdelen, Mehmet, Mahatma, Steve Bleck



Beşiktaş,21. dakikada Hollandalı Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 25. dakikada Mahatma Oo ile eşitliği sağladı.



İlk yarı sona erdi.

İkinci yarıda Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı ve Senegalli futbolcu Demba Ba oyuna girdi. Beşiktaş'ta Demba Ba, yaklaşık 8 ay sonra sahalara geri döndü.



62. dakikada Siyah-Beyazlılar'da Tolgay Arslan skoru 2-1 yaptı.



Mücadele 2-1 Beşiktaş'ın üstünküğü ile sona erdi.