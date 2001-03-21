Derdiyok: 'Sezon sonunda istediğimiz yerde olacağız'

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde açıklamalarda bulundu. Eren Derdiyok, kalan 9 maçı en iyi şekilde geçirerek ligi istedikleri yerde bitireceklerini söyledi.

Gerçekleşen organizasyonun çok güzel olduğunu söyleyen Eren Derdiyok, “Burada bulunmak güzel bir duygu. Herkes bir araya geliyor. Tören olarak çok güzel bir şey yapılıyor burada” dedi.

Sakatlığının hızla iyileştiğini de ifade eden golcü oyuncu, “Milli takım arası benim adıma çok iyi geldi. Çalışmalara ve koşulara başladım. Bu şekilde devam ederse en geç gelecek hafta takıma dahil olacağım” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ VERECEĞİZ”

Florya’nın zemininin tartışıldığı günlerde takımın Olimpiyat Stadı’nda yaptığı antrenmanla ilgili olarak konuşan Eren Derdiyok, “Biz futbolcular, ne kadar güzel bir zemin olursa o kadar rahat hareket ediyoruz. Şu anda zemin sıkıntımız var. O yüzden Olimpiyat Stadı’nda antrenman yapıldı. Önlemler alındı sahamızın düzelmesi için. Gidişata bakacağız” dedi.