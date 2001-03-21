Didier Drogba Galatasaray'dan hangi futbolcularla görüşüyor

Drogba'dan Galatasaray itirafı!

Bir dönem Galatasaray forması giyen dünyaca ünlü yıldız Didier Drogba, TRT Radyo Haber'de Ahmet Fisunoğlu'nun sunduğu ve Bahri Havadır'ın konuk olduğu Açık Tribün programına açıklamalarda bulundu.

Taraftarların sevgi gösterisine teşekkür eden Drogba, Bahri Havadır'ın 'Bir gün yeniden Galatasaray'a dönme şansı var mı?' sorusuna, "Benim için çok büyük mutluluk olur. G.Saray'ı unutamadım" yanıtını verdi. İşte Drogba'nın çok özel açıklamaları:

"Galatasaray ile transfer görüşmem olmadı. Hiç kimse aramadı. Ben kendimi Galatasaraylı hissediyorum. İlerde bir fırsat olursa oynarım. Futbolun içinde ileride olacakları bilmiyorum ama benim Türkiye'ye gelmem için teklif gelmesi lazım. Türkiye'de futbol oynamak isterim ama sadece Galatasaray'da oynamak isterim. İstanbul ve Türkiye hala kalbimde. Orada sevdiğim insanlar var. Galatasaray'da en unutamadığım iki maç: Real Madrid maçı ve sahamızda elediğimiz Juventus maçıdır. Çok önemli bir kariyerim var. Gelecek güzel olsun, tek beklentim bu.

Galatasaray'da Tudor görevini yapıyor. Taraftarı heyecanlandırdı. Lyon-Beşiktaş eşleşmesi çok güzel bir eşleşme olacak, İki takım da çok iyi durumda. Yaman bir mücadele olacak. Chedjou ile sürekli görüşüyorum. Elmander ve Burak'tan da haber alıyorum. Çünkü onlarla çok güzel günler yaşadık."