Dilmen: 'Evet' dediğimiz için beni ve Arda'yı bitirdiler

Dilmen: 'Evet' dediğimiz için beni ve Arda'yı bitirdiler
8.6.2017 - 12:22

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen; Arda Turan'ın referandumda 'evet' kampanyasına destek olduğu için bunları yaşadığını savundu.

Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı Kaptanı ve Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ın Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye küfür ederek fiziki saldırıda bulunmasının ardından gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

DİLMEN SAVUNMAYA DEVAM ETTİ

Salı günü Turan'ın Milli Takım'ı bıraktığını açıklamasının ardından ilk savunanlardan olan Rıdvan Dilmen dün de açıklamalarına devam etti.

"EVET" DEDİĞİMİZ İÇİN BİZİ BİTİRDİLER

NTV Spor yayınına katılan Rıdvan Dilmen; "24 Ocak'tan sonra 'evet' davasına Arda'yı cebe koydular, beni de bitirdiler. Bu çocuk da şimdi onun bedellerinden birini ödüyor. Hatta geçenlerde Murat Boz'u ve Burak Yılmaz'ı bitiren olay 'evet' demeleridir." dedi.

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