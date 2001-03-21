Diyarbakır’da şampiyonluk kutlamalarına holigan gölgesi

29.5.2017 - 00:46

Diyarbakır’da kendilerine “Azrailler” adını veren Diyarbekirspor’un taraftar grubu, Beşiktaşlıların şampiyonluk kutlamalarına izin vermedi.

Kentin Yenişehir ilçesinde bir araya gelen grup, üzerinde Beşiktaş’ı temsil eden forma, atkı ve bere bulunan vatandaşlara saldırdı, flamaları yaktı. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar sinir krizleri geçirdi.

Diyarbakır’da her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk kutlamalarına Diyarbekirspor’un kendilerine “Azrailler” adını veren taraftar grubunun taşkınlıkları gölge düşürdü. Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantepspor’u 4-0 yenen ve şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, tüm Türkiye’yi sokağa döktü. Diyarbakır’da da Beşiktaş taraftarları merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi’nde bir araya gelerek, takımlarını şampiyonluklarını kutlamak istedi. Ancak siyah-beyazlı takımın taraftarlarından önce caddede bir araya gelen “Azrailler” adlı grup, üzerinde Beşiktaş’ı temsil eden forma, atkı ve bere bulunan vatandaşlara saldırdı, flamaları yaktı, araçları durdurarak, korna çalmamaları yönünde tehdit etti. Grubun saldırılarına maruz kalan bazı Beşiktaş taraftarları sinir krizleri geçirdi.

Bölgeye polisin gelmesiyle saldırılarını sona erdiren grup, slogan atmayı ise sürdürdü. Grup, daha sonra dağıldı.

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