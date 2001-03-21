Down sendromlu küçük taraftardan futbolculara taktik

1.6.2017 - 23:03

Arjantin’de down sendromlu küçük taraftar Club Atletico Estudiantes takımının soyunma odasına girerek oyunculara maç öncesi taktik verdi.

Club Atletico Estudiantes takımının down sendromlu taraftarı Jaime adlı çocuğun hayali gerçek oldu. Oyuncularla beraber maç öncesi soyuma odasına girme şansına sahip olan çocuk, soyunma odasında elinde kalem ve kağıtla oyunculara taktik verdi. İşi gayet ciddiye alan küçük fanatik, hangi pozisyonda hangi oyuncunun oynaması gerektiğine dair direktifler verdi. Futbolcular da bu durumdan memnun kalarak küçük tarafları sayesinde motive oldular. Yaşanan bu güzel olayın ardından takımın ülkeler arası Athens of Carmen de Patagones kupasını kazandığı belirtildi.

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