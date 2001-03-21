Drogba'dan 3 yıllık imza

39 yaşında 3 yıllık imza! İşte Drogba'nın yeni adresi...

Montreal Impact ile olan sözleşmesi aralık ayında sona eren Didier Drogba kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sürdürecek.

France Football'un haberine göre 39 yaşındaki golcü oyuncu, ABD'nin ikinci seviye ligi olan United Soccer League'de (USL) mücadele eden Phoenix Rising FC ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Drogba'nın ilk yılın ardından görevine sportif direktör olarak devam etmesi bekleniyor.

Montrel Impact'ten ayrıldıktan sonra Brezilya Serie A ekibi Corinthians'tan gelen teklifi reddeden Drogba eğer Phoenix Rising FC ile sözleşme imzalarsa Chelsea'den eski takım arkadaşı Shaun Wright-Phillips ile tekrar birlikte forma giyme şansı bulacak.