Drogba ikinci lig ekibine imzayı atıyor

29.3.2017 - 00:42

Montreal Impact'ten ayrıldıktan sonra takım arayışlarına devam eden Didier Drogba, ABD'nin İkinci Lig ekiplerinden Phoenix Rising ile anlaşmaya çok yakın.

Montreal Impact'te iki sezon forma giydikten sonra sözleşmesini uzatmayan ve serbest kalan Didier Drogba, USL (Futbol Ligi Birliği) ekiplerinden Phoenix Rising FC ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

France Football'un iddiasına göre; üç yıllık sözleşmenin sadece ilk sezonunda futbolcu olarak Arizona ekibine hizmet edecek olan Drogba, sonraki iki yılda sportif direktör olarak kulüpte görev alacak.

39 yaşındaki futbolcu, Phoenix Rising'de Chelsea'den eski takım arkadaşı Shaun Wright-Phillips ile beraber oynayacak.

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