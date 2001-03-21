Dünya Kupası'ndaki kontenjan tartışmasında son durum

Ocak ayında alınan kararla birlikte 2026’dan itibaren Dünya Kupası’nda 48 takımın yer alacağını açıklayan FIFA, önemli bir detayda daha sonuca ulaşmak üzere. Resmi siteden yapılan açıklamada, FIFA ve FIFA’ya üye federasyonların kıta kontenjanlarında nasıl bir planları olduğu kamuoyuyla paylaşıldı.

9 Mayıs’ta Bahreyn’de yapılacak olan toplantıda FIFA Konseyi’nin de onaylamasının beklendiği plana göre kotalar şu şekilde artacak:

Avrupa (UEFA): 13’ten 16 takıma,

Afrika (CAF): 5’ten 9 takıma,

Asya (AFC): 4’ten 8 takıma,

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler (CONCACAF): 3’ten 6 takıma

Güney Amerika (CONMEBOL): 4’ten 6 takıma

Okyanusya: 0’dan 1 takıma

Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkına sahip ev sahibi ülke için ayrı bir kontenjan ayrılmayacak. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülke, bulunduğu konfederasyonun kontenjanı içinde sayılacak. Turnuvaya iki ülkenin ev sahipliği yapması durumunda ise nihai kararı FIFA ayrıca müzakere edip verecek.

Playoff sistemi

Bu hesaplamaya göre 46 takım direkt olarak Dünya Kupasına katılacakken, listede yer almayan 2 kota için ise playoff turnuvası düzenlenecek. 6 takımın yer alacağı bu turnuva, Dünya Kupası’ndan hemen önceki yılın kasım ayında (2026 Dünya Kupası için Kasım 2025’te) Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ülkede düzenlenecek.

Bu playoff turnuvasında FIFA Dünya Sıralamasında daha yukarda yer alan 2 ülke takımı seribaşı olacak ve ilk turda maç yapmayacak. Seribaşı olmayan 4 takımın eşleşmesinden galip ayrılan 2 takım, seribaşı olanlarla son turda maça çıkacak. Son olarak bu maçları kazanan 2 takım, Dünya Kupasında 48’i tamamlayan son ülkeler olacak.

Playoff sisteminde yer alan bir başka önemli detay ise bu 6 takımın 5’inin UEFA dışındaki ülke federasyonlarının birer temsilcilerinden olacak olması. Geriye kalan son takım ise ev sahipliği yapacak ülkenin kıta federasyonundan gelecek.

Ceferin’den şartlı onay

Bu tabloda görüşü en çok merak edilen taraflardan olan UEFA adına konuşan başkan Aleksander Ceferin, bazı ülkelerin Avrupa’dan 20-24 civarında bir temsil rakamı istemesine rağmen 16’da karar kıldıklarını ve UEFA’dan daha fazla ülkenin katılmasının kendini beğenmişlik olacağını düşündüklerini belirtti.

Turnuvada mücadele edecek 16 Avrupa ülkesinin yer alacağı grupların önemli olduğunu savunan Ceferin, Dünya Kupası’ndaki UEFA temsilcilerinin 16’dan yukarıya çıkmasında üstelememeleri karşılığında ise katılacak 16 takımın tamamının farklı 16 grupta yer alacak olmasında ısrarcı olacaklarını belirtti.

Soru işaretleri beraberinde

FIFA’nın Mayıs ayında onaylanması beklenen bu sistem beraberinde henüz cevap bulamamış bazı sorunları da getiriyor. UEFA Başkanı Ceferin’in 16 ayrı grupta yer alan Avrupa ülkeleri teklifinin yanı sıra bir sorun da Güney Amerika’da. Toplamda 10 üyesi olan CONMEBOL’de yarıdan fazla, 6 takım Dünya Kupası’na katılacakken, bu konfederasyonun katılmanın daha da kolay olacağı Dünya Kupası elemelerinde izleyicileri nasıl televizyona çekeceği merak konusu.