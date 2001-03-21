Dursun Özbek Bafetimbi Gomis'i duyurdu

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Gomis'le görüştük ve teklif verdik

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, "Transfer yapılması gereken 6-7 pozisyon belirledik. Şu anda anlaştığımız futbolcu yok. Gomis'le görüştük ve teklif verdik." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ismi bir süredir sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde yer alan Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile görüştüklerini ve kendisine teklif yaptıklarını söyledi.

Konuk olduğu bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Özbek, "Transfer yapılması gereken 6-7 pozisyon belirledik. Scout ekibimize eksiklerimizi ilettik. Onlar da listeyi antrenör ekibine verdi. Belirlediğimiz futbolcularla görüşmek üzere seyahatler yapılıyor. Şu anda anlaştığımız futbolcu yok. Gomis'le görüştük ve teklif verdik." dedi.

"Bruma'nın menajeriyle görüştük"

Dursun Özbek, Portekizli genç futbolcu Bruma'nın menajeriyle görüştüklerini ve 5 yıllık kontrat önerdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bruma'ya tek ciddi teklifi Leipzig'den aldık. 9 milyon avro civarında teklif yaptılar ama satmak istemiyoruz. Benzer kalitede futbolcular pahalı. Burada Bruma'nın isteği belirleyici olacak. Bruma alınırken menajerlik ücreti dahil 12 milyon avro verilmiş. Yeni sözleşme teklifinde ücretini artırdık ama kararı Bruma verecek. Sneijder'le bir sene daha kontratımız var. Gidip gitmemekle ilgili kararı şu an kendisi verecek. Bize bu konuda yansıyan bir talebi olmadı."

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in şu anda milli takımda görev yaptığını ve Galatasaray'ın başına geçmesinin söz konusu olmadığını anlatan Özbek, Terim'le hiçbir görüşme yapmadıklarını dile getirdi.

"Riva'dan gelen parayla nefes aldık"

Dursun Özbek, başkan seçildiğinde kulübün 338 milyon dolar borcu olduğunu bildirdi.

Sarı-kırmızılıların içinde bulunduğu şartları bilerek göreve geldiğini ve bu nedenle geçmiş yönetimleri eleştirme durumunun olmadığını dile getiren Özbek, "Riva'dan gelen parayla biraz olsun nefes aldık." ifadesini kullandı.

"Futbolcular, Tudor'un antrenman programından şikayetçi oldu"

Galatasaray Kulübü Başkanı, teknik direktör Igor Tudor'un antrenman programıyla ilgili bir dönem futbolculardan şikayet söz konusu olduğunu ifade etti.

Futbolcuların performansında sezon başı yüklemesinin kötü olmasından kaynaklanan düşüş yaşandığına değinen Özbek, "Tudor'un antrenman programıyla ilgili bir dönem futbolculardan şikayet söz konusu oldu. Bunu gelip bana söylemeleri mümkün olamaz ama sportif direktör aracılığıyla konu bana aksetti. Sezon başı yüklemesi iyi olmadığı için futbolcu performanslarında düşmeler olmuştu. Tudor bu yüzden futbolculara biraz yüklendi. Bu sürede bazı sızlanmalar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Süha Gür