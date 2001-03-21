Dursun Özbek Emre Belözoğlu'na bir kağıt uzatınca Aziz Yıldırım huylandı

20.3.2017 - 13:28

Futbolun Zirvesi'nde güldüren diyalog! 'Hayırdır Emre?'

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Zirvesi'nde kulüp başkanları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi. Organizasyona Aziz Yıldırım-Emre Belözoğlu ve Dursun Özbek diyaloğu damga vurdu.

Futbolun Zirvesinde güldüren diyalog Hayırdır Emre

2. Futbol Zirvesi'nde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, elindeki kağıdı Emre Belözoğlu'na verince Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım espriyle "Hayırdır, ne oluyor Emre" diye takıldı.2. Futbol Zirvesi'ne kulüp başkanlarının sahneye çıktığı an damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahneye davet edilen başkanlardan önce Dursun Özbek ile Aziz Yıldırım'ı yan yana getirip tokalaştırdı.

Bu esnasa Cumhurbaşkanı "Fikret Bey nerede" deyince Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da geldi. En çok merak edilense Aziz Yıldırım ile Muharrem Usta'nın yan yana gelip gelmeyecekleriydi. Beklenti gerçekleşmedi ve ikilinin arasında Göksel Gümüşdağ yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından salonda kurulan platformda penaltı atışı gerçekleştirdi.

Futbolun Zirvesinde güldüren diyalog Hayırdır Emre

 

 

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