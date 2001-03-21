Dursun Özbek Hakan Şükür'ü terörist ilan etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hakan Şükür - Arif Erdem'in ihraç edilme nedenini açıkladı. Özbek, "İhracın nedeni aidar değil, terör örgütü bağlantısıdır. Teröre bulaşmışların üyeliğini sürdürmesi mümkün değil. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten çıkarılma sebepleri cumhuriyetimize düşman bir yapı içerisinde olmaları" ifadelerini kullandı..

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, NTV Spor'da açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamarından satırbaşları şöyle:

YÖNETİMİN İBRA EDİLMESİ

"11-12 saatlik maratondan sonra yönetim kurulumuz yaptığı faaliyetlerden dolayı ibra edildi. Çok da güzel tesadüf oldu. Benim doğum günümdü. Onun heyecanı vardı. Yönetim kurulu olarak başarıyla ibra kısmını geçtik. Kongre üyelerine teşekkür ediyorum. Yapacağımız değişiklikleri 3 sene gibi bir zamana sığdırmak zorundayız. Finansal kaynakları yaratmak için elimizdeki enstrüman gayrimenkuller ve elimizdeki projeler. Çalışmalarımız hızlandırdık. Uzun süre Galatasaray'a hizmet edecek projeleri gerçekleştiriyoruz. Kemerburgaz'daki yeni tesislerimiz bitene kadar Florya'da devam edeceğiz."

MALİ GENEL KURULDA HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM'İN İHRAÇ EDİLMEMESİ VE SONRASINDA YAŞANANLAR

"Biz İbra edildikten sonra salonda rahatlama oldu ve bazı genel kurul üyeleri salonu terk ettiler. Yönetim kurulu olarak gerekli kişileri disiplin kuruluna sevk ediyoruz. Yönetim kurulu, disiplinle ilgili suçlarda ihraç kararı alabilir ama onanması için genel kurula sevk eder. Genel kurulun onayıyla birlikte ihraç işlemi gerçekleşir. Hakan Şükür, Arif Erdem ve 7 kişi daha disiplin kuruluna sevk edilmişti. Hakan Şükür ve Arif Erdem hakkında karar disiplin kurulu tarafından 21 Eylül 2016'da alındı."

"Kurulun gerekçeli kararını okumak istiyorum; 'Hakan Şükür hakkında FETÖ ve PDY'dan yakalama kararı çıkartılmış, mal varlığına el konulmuştur. Hakan Şükür'ün Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılığı şüpheli hale gelmiştir.' Hakan Şükür'e iletilmiş olmasına rağmen 7 gün için de savunmasını vermemiş ve savunma hakkından yararlanmamıştır. Kulübümüzün kuruluş amaçlarından vatansever, Atatürkçü gençleri yetiştirmek ve Cumhuriyetin değerlerine bağlı kalmaktır."

"Tüzüğün ilgili maddelerine aykırı olduğu, kulübümüzün değerlerine aykırı davranışı nedeniyle Hakan Şükür'ün üyeliğinin sonlandırılması kararı alınmış. Genel kurul Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihracını reddetti. Genel kurulda provakatif eylemler yapıldı. Hakan Şükür ve Arif'in Galatasaray'da oynamış olmaları olayı biraz duygusal hale getirdi. Provakatif konuşmalar da etkiledi. Bu karar bütün Galatasaraylıları ve beni çok üzmüştür. Terör örgütlerine bulaşmış, örgüt üyesi olmakla anılan, bunu da inkar etmeyen Hakan Şükür ve Arif Erdem, Galatasaray üyesi olma hakkını kaybetmiştir. Galatasaray kulübünün bu kara gölgeyi taşıması mümkün değil. Yönetim kurulu, ihraçların reddedilmesine çok üzüldü. Galatasaraylılar da buna üzülmüştür. Bu kararı beklemiyorduk. Hiç tereddüt etmeden bu durumu genel kurula sevk ettik. Pazar günü hemen toplandık. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in FETÖ ile bağlantıları çerçevesinde ihracını tekrardan karar aldık."

İHRACIN NEDENİ TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISIDIR

"Tüzüğe göre 6 yıl aidat yatırmamak ihraç sebebi ama biz Hakan Şükür ve Arif Erdem'i sadece bundan dolayı ihraç etmedik. İhracın nedeni aidar değil, terör örgütü bağlantısıdır. Teröre bulaşmışların üyeliğini sürdürmesi mümkün değil. Hiç kimse bu ihracı basit bir üye aidatını ödememe konusuna bağlandırmamalıdır. FETÖ ile bağlantılarını hiçbir zaman inkar etmediler. Bugün attığı tweetlerde bile bunları söylüyorlar. Kaçak durumdalar. İhraca sebep olan tek şey bu. Aidatlarını ödememeleri de sebeplerden biri ama ana sebep bu değil. 15 Temmuz'u savunanların kulüpte olması kabul edilemez. Yönetim kurulu kararımızda da bu yazıyor. Biz sadece tüzüğün bize verdiği bu yetkiyi kullandık ama ana argümanımız bu şahısların FETÖ/PYD ilişkisiydi. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten çıkarılma sebepleri cumhuriyetimize düşman bir yapı içerisinde olmaları."

GALATASARAY'IN AVRUPA TEHLİKESİ BULUNMUYOR

"Galatasaray'da yönetim zaafiyeti yaftalaması seçildiğim ilk günden bu yana yapılıyor. Galatasaray yönetiminin zayıf olduğunu kabul etmiyorum. Biz 'Galatasaray battı' denilen seviyede göreve geldik. Şu andaki yönetim asli olarak görevinin başında, devam ediyor. Yaptığımız işler ortada. Bazı mihrakların yönetim zafiyeti şeklinde çabası var. İstifalar oldu evet. Ancak çok zor koşullarda yorulmalar olacaktır. Ancak bizim çalışmalarımızı taktir edecek kısım genel kuruldur. Yetki istedik verdiler, ibra olmak istedik ettiler. Galatasaray'ı hiçbir şekilde Avrupa yasağı tehlikesi beklemiyor."