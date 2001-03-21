Dursun Özbek Riva tekilflerindenh çok memnun

Dursun Özbek Riva tekilflerindenh çok memnun
9.6.2017 - 00:45

Dursun Özbek’ten Riva açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İhalenin gerçek değeri 15 Haziran 2017'de, kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek açık artırma ile belli olacak" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü ile Emlak Konut arasında, ‘Florya ve Riva arazilerimizin gelir paylaşımı usulüyle’ değerlendirilmesi amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, Riva arazisiyle ilgili ihalenin ilk etabı bugün gerçekleştirildi. İhale dosyasını almış olan 16 şirketin 9’u teklif verirken, en yüksek teklif 1 milyar TL ile Eltes İnşaat’tan geldi.

15 Haziran 2017’de, tüm kamuoyunun önünde düzenlenecek açık artırmaya katılma yeterliliğine sahip firmaları belirleme amacını taşıyan ilk etaba Eltes İnşaat’ın yanı sıra, Teknik Yapı, Makro İnşaat-Timur Gayrimenkul (Nef) İş Ortaklığı, Nuhoğlu İnşaat, Dağ Mimarlık ve Mühendislik, Ege Yapı-Çalışkan Taşımacılık İş Ortaklığı, Yılmaz İnşaat, Fema İnşaat-KLV İnşaat İş ortaklığı ve Fuzul Yapı-İstanbul Teknik-Gökkar Madencilik İş Ortaklığı teklif verdi.

Başkan Dursun Özbek, ihale sonrasında kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinin bu büyük ihalede yer alacak olmasından çok memnunum. Bu onların Türk ekonomisine ve Galatasaray’ın marka değerine duydukları güveni gösteriyor. Burada verilen teklif sadece ihalenin açık artırma safhasına katılma yeterliliğine mazhar olmak için verilen teklif. İhalenin gerçek değeri 15 Haziran 2017’de, kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek açık artırma ile belli olacak. Galatasaray Spor Kulübü ve Emlak Konut’un elde edeceği nihai gelir ise satışlar tamamlandıkça net olarak ortaya çıkacak. Ben bugüne kadar bu konuda hep mütevazı oldum. Ancak ihaleye katılacak firmaları görünce gelirin Galatasaray açısından gayet tatminkar olacağını şimdiden söyleyebilirim. Şahsım ve kulübüm adına teklif sunan tüm firmalara başarılar diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Emlak Konut yetkililerine de yürüttükleri bu şeffaf ihale süreci için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret