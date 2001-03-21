Dursun Özbek'ten Basketbol şubesini yıkan karar

27.5.2017 - 12:24

Galatasaray basketbolda bütçeyi düşürüyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basketbolda bütçeyi 10 milyon Euro’dan 4 milyon Euro’ya indireceklerini açıkladı.

Özbek, “Geçen sezon 10 milyon Euro civarında basketbola bütçe ayırdık. Bu sezon Eurocup’ta oynayacağız. Bütçemiz 4 milyon Euro civarında olacak.” diye konuştu.

“EŞİM BEŞİKTAŞLI SÖZÜM YANLIŞ ANLAŞILDI”

Bir sözündan dolayı yanlış anlaşıldığını ekleyen Özbek “Biz Beşiktaş’ta oturuyoruz. Anlam karmaşası oldu. Beşiktaş’ta oturduğumuz için ‘eşim Beşiktaşlı’ dedim. Çoğu Galatasaraylı’dan daha çok Galatasaraylı.” dedi.

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