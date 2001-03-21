Dursun Özbek'ten bomba açıklamalar

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başladı. Genel kurul, İrfan Aktar’ın divan başkanı seçilmesiyle başladı. İstiklal Marşı’nın ardından üyeler hep bir ağıznda İzmir Marşı söyledi.

Kongrede Galatasaray'ın net borcunun 338 milyon dolar (1 milyar 189 milyon TL) olduğu açıklandı.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:



"Bana hangi yetkiyi verirseniz verin hiç önemli değil. Her konuda huzurunuza gelip tartışacağım demiştim. Amacımız Galatasaray'ın mali bağımsızlığını yaratmak ve altyapımızı canlandırmaktı. Bugün Galatasaray'ın yönetiminin, başkanının hesap verme günüdür. Soracağınız her türlü soruya ve tenkitlere açığım.

Riva arsamızın üzerinde 550 milyon TL'lik ipotek var. Fakat Galatasaray'ın bu parayı ödeyerek ipoteği kaldırma şansı yoktu. Görüşmeler yaptık ve 300-350 milyon TL'lere indirdik. Emlak Konut'a bu konuda bize destek vermelerini söyledik. 342 milyon TL'lik bir fon oluşturduk. Bu paranın 330 milyon lirasıyla banka borçlarını kapattık. Size verdiğimiz sözü tuttuk. Bazı temlikleri de kaldırdık.

Mağazacılık sektöründe zararlar vardı. Depoda 2 yıldızlı 3 yıldızlı formalarımız vardı. Depoda kadın etekleri bile var. Zamanında yaptırmışlar ama hiç satışa çıkmamış. Kulpu kırık, sapı kırık bir sürü ürün var. Mağazacılık faaliyetlerinde 19 milyon TL'lik açıklanması gereken bir husus var.



304 milyon liralık vergi borcunu yaptığımız görüşmeler sonucu 19 milyon liraya düşürdük. Bütün amacım Emlak Konut projesiyle banka borçlarından sıyrılmak. Galatasaray'ın banka borcu 760 milyondan 430 milyon liraya düştü. Eski duruma gelmemek için Genel Kurul'a diyorum ki kim gelirse gelsin bir daha Galatasaray'ı bu duruma getiremesin.

UEFA AÇIKLAMASI: EN UFAK SORUN YOK



Geçtiğimiz hafta UEFA'ya gittim. Değerli Galatasaraylılar... Galatasaray'ın UEFA kupalarına katılımıyla ilgili en ufak bir sorunu yok. Bu böyle bilinsin. Galatasaray UEFA için çok önemli bir marka. Bunu kendileri ifade ediyorlar.

Futbolda çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Bazı hatalarımız oldu. Artık ileriye dönük bir futbol sistemi kurmak için hareket edeceğiz. Basketbolda Eurocup'ı kazanarak Euroleague'e katıldık. Oradaki takımların bütçesi 25-30 milyon dolar. İstediğimiz gibi basketbol takımı kurmak için mali yapımız yeterli değildi. Mütevazı bir takım kurduk, iyi maçlar da çıkardık. Bazı sponsorlarımız ülkedeki şartlardan dolayı verdiği vaatlerden geri durdu."

Diyorlarki; ''Sayın başkan bana otel vaat ettiniz, otel nerede?'' Bu söylemler çok haklı ama gecikmesini ben istedim. Biz inşaat firması mıyız?" deniyor. Galatasaray'a ileriye dönük katkı getirecek projeler yapmayalım mı?

DURSUN ÖZBEK AÇIKALADI: GALATASARAY KEMERBURGAZ'A TAŞINIYOR



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Kemerburgaz'a taşınacağını açıkladı. Özbek, "Kemerburgaz'da TT Arena'ya 7-8 dakika mesafede yeni tesis için anlaşma sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Arena’nın tapusunun 1 gün önce alındığını söyleyerek tapuyu üyelere gösterdi.

Galatasaray gelir - gider tablosu:





Riva ve Florya projelerinin planlama ve gelir çizelgesi:



Riva arazisi için Emlak Konut'un yapmış olduğu proje çalışması:

Riva arazisi için Emlak Konut'un yapmış olduğu proje çalışması:

Galatasaray Kulübünün Mecidiyeköy'deki otel inşaatı.

Yüksek tansiyon altında geçmesi beklenen toplantıda Dursun Özbek yönetimi için hem mali hem de idari açıdan ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak. İdari yönden yetersiz bulduğu yönetimi ibra etmeyi düşünmeyen muhalif üyeler, yoğun bir şekilde eleştiri yaparak başkan Özbek’ten erken seçime gitmesini isteyecek. Başkan ise yapılacak spor salonu sayesinde 6 yıl sonra kulübe kazandırdığı TT Arena’nın üst kullanım hakkı ve Florya’nın 2 katı büyüklüğündeki tesislerin taşınacağı Kemerburgaz’daki arazinin tapusuyla kendisini savunacak.

İBRA EDİLMEZSE SEÇİM KAPIDA

Genel kuruldan 1 yıllık görev süresi tamamlanana kadar destek isteyecek olan başkan Dursun Özbek, Emlak Konut’la yapılan anlaşmanın detaylarını açıklayarak ekonomik açıdan önümüzdeki sezon daha da rahatlayacaklarını belirtecek. Yapılacak konuşmaların ardından yönetimin hem mali hem de yönetimsel açıdan aklanması anlamını taşıyan ibra oylamaları başlayacak. Eğer başkan iki oylamadan da başarıyla ayrılırsa, seçim ihtimali ortadan kalkacak. Ancak herhangi birinden ibra edilmemesi halinde tıpkı Adnan Polat döneminde yaşandığı gibi tüzük gereği 30 gün içerisinde seçime gidilecek.

OYLAMA AZINLIĞA KALIYOR!

Mali ve idari açıdan yönetimin ibra edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak toplantı hakkında camia içinde en çok konuşulan konulardan biri de oylamanın çok geç saatlere kalması... Sabah 10.00’da başlayacak kongrenin her yıl akşam 21.00 sularına kadar sürmesi nedeniyle ibra oylaması azınlığın eline kalıyor. Öğle saatlerinde 3 bini aşan sayının oylamaya kadar 200’e kadar düşmesine tepki gösteren bazı üyelerin, kürsüye gelen konuşmacılara kısıtlı süre verilmesini talep ettikleri öğrenildi.

DUYGUN YARSUVAT BOMBALAYACAK

Kendi döneminde yardımcılığını yapan Dursun Özbek’i son dönemlerde eleştiren eski başkan Duygun Yarsuvat’ın yapacağı konuşma şimdiden camiada merak konusu oldu. Halefi konumundaki yönetimi özellikle sportif açıdan başarısız bulan Yarsuvat’ın kürsüde çok sert açıklamalar yapacağı öğrenildi.

HAKAN ŞÜKÜR - ARİF ERDEM İHRAÇ EDİLEBİLİR

Genel kurulda, aralarında 10 FETÖ/PDY mensubunun da bulunduğu toplamda 15 kişinin kulüpten ihraç edilip edilmemesi de görüşülecek. FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, Hüseyin Avni Mutlu ve Şehabattin Harput gibi isimlerin üyelikten atılması gündeme gelecek.

Birçoğu yurt dışında bulunan üyelerin yazdıkları savunma mektubunun okunup okunmamasına ya genel kurul divan başkanlığı karar verecek ya da konu üyelerin oylarına sunulacak. Her bir üye için lehte ve aleyhte birer konuşmacı kürsüye geldikten sonra ihraç talepleri kongrede oylanacak ve kabul edilmesi halinde bu isimlerin kulüp üyeliklerine soh verilecek.