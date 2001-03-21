Eczacıbaşı VitrA yarı finale yükseldi

31.3.2017 - 23:01

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0 
Salon: Eczacıbaşı 
Hakemler: Ebru Ayata, Mehmet Gül 
Eczacıbaşı VitrA: Ceylan Arısan, Ognjenovic, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Larson (Gülden Kuzubaşıoğlu, Gözde Yılmaz, Neslihan Güler, Nilay Özdemir, Simge Aköz, Adams) 
Çanakkale Belediyespor: Seda Arısoy, Jerkov, Sinem Barut, Ceren Kestirengöz, Kulan, Gözde Dal (Buse Kayacan, Ceren Çınar, Elif Uzun, Hande Şahbaz, Şule Yetimoğlu) 
Setler: 25-22, 25-18, 25-20 
Süre: 84 dakika (28, 27, 29)

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret