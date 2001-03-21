Elazığspor'da, Kehinde ile uzlaşılamadı

Elazığspor’da Nijaryalı oyuncu Muhammed Kehinde ile transferi için uzlaşılamadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takıma kazandırdığı Nijaryalı oyuncu Kehinde'yi 2 yıllığına transfer etmek için girişimlerde bulundu.

Bordo-beyazlı ekip, kulübünden 200 bin Euro’ya serbest kalır maddesinden faydalanarak Kehinde için bu opsiyonu kullanmayı istedi. Ancak kulübün Nijeryalı oyuncunun 2 yıl için 400 Bin Euro ücret talep etmesi nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi.

Kehinde, 2016-2017 Sezonu’nun ara transfer döneminde geldiği Elazığspor’da 16 maça çıkıp, 8 gol atmıştı.

Hüseyin Kabukçu