Emre Aşık’ın eşi görümcelerine dayak attı mı?

Eski ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık iki görümcesini darp ettiği iddiasıyla adliyelik oldu. Yağmur Aşık hakkında 7 yıl hapis istendi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, iki görümcesiyle mahkemelik oldu. Yağmur Aşık, olay günü ikamet ettiği Beyoğlu ilçesindeki iş yerine gitmek üzereydi. Bu sırada görümceleri Kıymet Aşık ve Aynur Aşık'ı gördü. Eskiden iş ortaklığı bulunan görümcelerini gören Yağmur, iddiaya göre Kıymet Aşık'a hakaret içerikli bazı sözler söyledi.



Başlayan tartışma kısa bir müddet sonra arbedeye dönüştü. Aynur Aşık ise kız kardeşi ve yengesi arasında çıkan arbedeyi engellemeye çalışırken, Yağmur Aşık'ın darbelerine maruz kaldı. Taksim Polis Merkezi'ne başvuran Kıymet Aşık ve Aynur Aşık yengeleri Yağmur Aşık'tan şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yağmur Aşık'ın ifadesine başvuruldu. Çıkan arbedeyi doğrulayan Aşık, hakaretlere kendisi maruz kaldığını ileri sürerek kendisinin de darp edildiğini beyan eden doktor raporu sundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Yağmur Aşık ve görümcelerinin müşteki- şüpheli olduğu bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Yağmur ve görümceleri arasında yaşanan darbı gösteren kamera kayıtları delil olarak sunuldu.



Yağmur Aşık hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Yağmur Aşık daha önce bahçesinden bulup tedaviye götürdüğü baykuş için veterinerin üzerine yürümüştü. (Sabah)