Emre Belözoğlu taraftara isyan etti

1.6.2017 - 10:37

Kupa finalinde taraftarlarla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "O kadar şehit verdik onların derdi başka" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atiker Konyaspor'a penaltı atışları sonucu 4-1 yenilen Medipol Başakşehir'in takım kaptanı Emre Belözoğlu, "Konyaspor'a göre daha iyi oynayan taraftık. Konyaspor kendi gücünün bilincinde iyi kapanıp, mücadele ettiler. Tebrik etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Emre, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin haberini maç bittikten sonra öğrendiklerini kaydetti.

O KADAR ŞEHİT VERDİK ONLARIN DERDİ BAŞKA

Maç sırasında kendisine Atiker Konyaspor taraftarlarının tepki gösterdiği hatırlatılan Emre Belözoğlu, şöyle devam etti: "Ülke bu kadar şehit vermiş insanların derdi başka. Konyaspor'u ve futbolcularını tebrik ediyorum. Hayatım boyunca tribünlerle muhatap olmadım. Onlar kendine yakışanı yaptılar. Ülkenin geçtiği bir süreç var. Bunlar kolay şeyler değil. Onların dertleri başka. Ben onlara cevap vermek istesem bir sürü mecra var. Ben yapmam gerekeni yaptım. Hayal kırıklığım yok. Biz sonuna kadar getirdik. Bugün de Konyaspor'a göre daha iyi oynayan taraftık. Konyaspor kendi gücünün bilincinde iyi kapanıp, mücadele ettiler. Tebrik etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok."

BUNLARA İNAT DAHA FAZLA OYNAYACAĞIM

Emre, tribünlerin kendisine gösterdiği tepki nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadığını vurguladı.

Bu tür durumların kendisini daha çok perçinlediğini anlatan Emre Belözoğlu, "Bunlara inat daha fazla oynayacağım. Beni insanlar sevsin diye bir derdim olmadı. Böyle insanların beni sevmesi de bana zuldür. Hiç problem yok. Beni sevenler bana yeter. Sevenlerime karşılığı verelim yeter." diye konuştu.

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