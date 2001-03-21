Emre Mor'un çalımı dünya yıldızlarını selama durdurdu

28.3.2017 - 00:20

A Milli Takımımızın Moldova ile karşılaştığı mücadelede ilk golünü kaydeden Emre Mor geceye yine damga vurdu.İşte Emre Mor'un attığı gol, çalım ve twitter'daki tepkiler:

- Emre Mor Arda Turan ı geçecek demedi demeyin...!!!

- Bu aralar modum Emre Mor gibi hayata calım atıp uçmak

- Emre Mor top çalarken bile çalım atıyor bravo

- Emre mor gibiydin o topla sen duygularımla oynadın be zalım

- Emre Mor' u da Aubemeyang'a Türkiye hazırlık maçı izleten adam olarak hatırlayacağız

- Ousmane Dembele'nin Emre Mor'un çalımına tepkisi

- Dortmund'un süperstarı Aubameyang'tan Emre Mor tweet'leri!

- Aubameyang'tan Emre Mor'a: "Moldova'ya ne yapıyorsun?"

- Emre Mor'un attığı çalımlar ve hala bana atmayan kalbin..

- Emre Mor'un o çalımından sonra rakip futbolu bırakır herhalde

- Emre Mor'a hangi yazılımı yüklediyseniz aynısından istiyorum.

- Emre Mor Bey diyeceksiniz!!!

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret