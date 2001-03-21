Emre Mor'un çalımı dünya yıldızlarını selama durdurdu

A Milli Takımımızın Moldova ile karşılaştığı mücadelede ilk golünü kaydeden Emre Mor geceye yine damga vurdu.İşte Emre Mor'un attığı gol, çalım ve twitter'daki tepkiler:

- Emre Mor Arda Turan ı geçecek demedi demeyin...!!!

- Bu aralar modum Emre Mor gibi hayata calım atıp uçmak

- Emre Mor top çalarken bile çalım atıyor bravo

- Emre mor gibiydin o topla sen duygularımla oynadın be zalım

- Emre Mor' u da Aubemeyang'a Türkiye hazırlık maçı izleten adam olarak hatırlayacağız

- Ousmane Dembele'nin Emre Mor'un çalımına tepkisi

- Dortmund'un süperstarı Aubameyang'tan Emre Mor tweet'leri!

- Aubameyang'tan Emre Mor'a: "Moldova'ya ne yapıyorsun?"

- Emre Mor'un attığı çalımlar ve hala bana atmayan kalbin..

- Emre Mor'un o çalımından sonra rakip futbolu bırakır herhalde

- Emre Mor'a hangi yazılımı yüklediyseniz aynısından istiyorum.

- Emre Mor Bey diyeceksiniz!!!