Emre Mor'un çalımı dünya yıldızlarını selama durdurdu

A Milli Takımımızın Moldova ile karşılaştığı mücadelede ilk golünü kaydeden Emre Mor geceye yine damga vurdu.İşte Emre Mor'un attığı gol, çalım ve twitter'daki tepkiler:
- Emre Mor Arda Turan ı geçecek demedi demeyin...!!!
- Bu aralar modum Emre Mor gibi hayata calım atıp uçmak
- Emre Mor top çalarken bile çalım atıyor bravo
- Emre mor gibiydin o topla sen duygularımla oynadın be zalım
- Emre Mor' u da Aubemeyang'a Türkiye hazırlık maçı izleten adam olarak hatırlayacağız
- Ousmane Dembele'nin Emre Mor'un çalımına tepkisi
- Dortmund'un süperstarı Aubameyang'tan Emre Mor tweet'leri!
- Aubameyang'tan Emre Mor'a: "Moldova'ya ne yapıyorsun?"
- Emre Mor'un attığı çalımlar ve hala bana atmayan kalbin..
- Emre Mor'un o çalımından sonra rakip futbolu bırakır herhalde
- Emre Mor'a hangi yazılımı yüklediyseniz aynısından istiyorum.
- Emre Mor Bey diyeceksiniz!!!