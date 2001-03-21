Emre Mor'un menajeriyle görüşüp pazarlık yaptılar

Fenerbahçe menajeriyle görüştü! Yılın bombası Emre Mor!

Adı 3 büyüklerle anılan milli yıldız Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte maç izledi.

Fenerbahçe, Emre Mor için girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler, genç yıldızın menajeriyle görüştü.

Fenerbahçe Menajeri Hasan Çetinkaya, Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ile Türkiye-Azerbaycan Ümit Milli maçını statta izledi.

Çetinkaya, Emre Mor'u kiralama isteğini Muzzi Özcan'a iletti.



Fenerbahçe idari menajeri, maçta Azerbaycan forması giyen Feyenoordlu Ozan Kökçü'yü de takip etti. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.