Emre Mor'un transferi için Aziz Yıldırım devreye girdi

29.3.2017 - 13:24

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Emre Mor'un transferi için resmen devreye girdi. Yıldırım'ın bugün saat 11.00 sularında Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

"Emre Mor, hangi takıma transfer olacak?" İşte bu soru; son 15 gündür Türkiye'nin gündemini ciddi şekilde meşgul etmeye devam ediyor! Beşiktaş ve Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Emre Mor için ilk resmi adımı Fenerbahçe attı.

Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de bizzat başkan Aziz Yıldırım devreye girerek bugün saat 11:00 sularında Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ile Altunizade'deki ofisinde bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Emre Mor'un kiralık transferi için menajer Muzzi Özcan ile son görüşmeleri yapan başkan Aziz Yıldırım'ın Dortmund'dan gelecek karardan sonra resmi adımları atmak için bir kez daha hamle yapacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş ile görüşme halinde olan Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan'ın şu ana kadar başkanlar nezdinde ilk kez Aziz Yıldırım ile bir araya gelmesi "Emre Mor'un Fenerbahçe'ye yakın olduğu" şeklinde yorumlandı. (Sporx)

Aziz YıldırımEmre MorMuzzi ÖzcanTransfer

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