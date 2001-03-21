Enes Kanter'e büyük şok

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i manevi baba olarak kabul eden ve Amerikan NBA liginde basket hayatını devam ettiren Enes Kanter hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmail Uçar'ın koordinesinde savcı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kanter hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Savcılık talep yazısını İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderdi. Hâkimlik de Kanter hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

4. Sulh Ceza Hâkimliği kararında, dosyadaki delil ve bilgiler yer aldı. Enes Kanter'in FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu, sosyal medya hesaplarında da terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

Kanter'in tüm çağrılara rağmen ifade vermeye gelmediği, kaçak durumda olduğu ve görüldüğü yerde yakalanması vurgulandı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Savcılık ayrıca Kanter hakkında INTERPOL'den kırmızı bültenle arama kararı çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu ve dosyayı bakanlığa gönderdi. Geçtiğimiz günlerde Türk pasaportu iptal edilen Kanter'in, Romanya polisi tarafından pasaport kontrolünden geçirilmeyerek ülkeye alınmadığı gündeme gelmişti.