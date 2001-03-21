Enes Ünal imzayı attı, formayı giydi

31.5.2017 - 23:50

Manchester City'nin genç yıldızı Enes Ünal, Villarreal'e transfer oldu..

Kiralık oynadığı Hollanda ekibi Twente'de başarılı bir sezon geçiren ve attığı 19 golle dikkat çeken Enes Ünal, Villareal'e transfer olmuştu. İspanyol ekibi Enes Ünal ile 5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

Daha önce Villareal'in Enes Ünal transferi için 14 milyon Euro ödeyeceği belirtilmişti. Anlaşmaya göre Manchester City yıldız ismi geri almak isterse Villareal'e 20 milyon Euro ödeyecek.

Başarılı oyuncu altyapısından yetiştiği Bursaspor'dan Manchester City'e 3 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Enes bu transferden sonra sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente takımlarında kiralık olarak forma giymişti.

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