Erdoğan'dan Arda Turan için sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporcular ile bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmasında, "İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Bu yaklaşımla bırakınız dünya çapında isimlere ve eserlere sahip olmayı, milletimizin asgari beklentilerini dahi karşılayamayız" dedi.

"AHLAKTAN YOKSUN SPORLA HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Sanat ve sporun öneminden bahseden Erdoğan, "Teessürle belirtmem gerekir ki Türkiye'nin gücü ve kapasitesiyle kültür, sanat ve spor alanında bulunduğumuz yer uyumlu değildir. İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Bu yaklaşımla bırakınız dünya çapında isimlere ve eserlere sahip olmayı, milletimizin asgari beklentilerini dahi karşılayamayız." açıklamasını yaptı.

ARDA TURAN'A GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Bu açıklamalar ise geçtiğimiz günlerde Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve daha sonra da bu olaylardan dolayı Milli Takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'a gönderme olarak yorumlandı.