Erdoğan Fenerbahçelileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluğun ardından sözünü tutan Datome'nin saçlarını inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la tokalaştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde; Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkanvekili Mithat Yenigün, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkan Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, Önder Fırat, Ozan Balaban, Yönetim Kurulu Üyelerin Cenk Başak, Selim Sapan ile Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla teknik ekibi ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen yer aldı.

Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde isminin yazılı olduğu bir basketbol forması hediye etti.

Zeljko Obradovic de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Fenerium tarafından “Üç Boyutlu Fotografik Görüntüleme“ tekniği kullanılarak üretilen bibloları takdim ederken; oyuncular ise üzerinde tüm takımın imzasının yer aldığı şampiyonluk tişörtü verdi.